Правительство США обсуждало с Маском использование Starlink в Украине - Блинкен

КИЕВ. 19 февраля УНН. Власти США разговаривали с основателем компании SpaceX Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Его спросили, просили ли власти США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink для украинских военных.

“Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели — кроме того, что разговоры были”, — ответил Блинкен.

Украинские военные используют технологию мобильного интернета для поддержки своей работы на поле боя, но недавние комментарии владельца Илона Маска вызвали обеспокоенность относительно того, как долго это будет продолжаться.

Дополнение

Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления беспилотниками в регионе в войне с россией.

Напомним

По данным Минцифры, в январе 2023 года в Украине насчитывали 30 тысяч единиц Starlink.