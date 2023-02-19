Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6765

Правительство США обсуждало с Маском использование Starlink в Украине - Блинкен

Правительство США обсуждало с Маском использование Starlink в Украине - Блинкен

КИЕВ. 19 февраля УНН. Власти США разговаривали с основателем компании SpaceX Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Его спросили, просили ли власти США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink для украинских военных.

“Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели — кроме того, что разговоры были”, — ответил Блинкен.

Украинские военные используют технологию мобильного интернета для поддержки своей работы на поле боя, но недавние комментарии владельца Илона Маска вызвали обеспокоенность относительно того, как долго это будет продолжаться.

Дополнение

Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления беспилотниками в регионе в войне с россией.

Напомним

По данным Минцифры, в январе 2023 года в Украине насчитывали 30 тысяч единиц Starlink.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Илон Маск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.