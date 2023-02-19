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Кулеба встретился с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая

Кулеба встретился с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая

КИЕВ. 19 февраля УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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"Имел возможность обменяться мнениями с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я еще раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны базироваться на нем", - отметил Кулеба.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скоординировал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном работу по мобилизации поддержки голосований в ООН.

Источник: УНН
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