Украина не будет участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене из-за участия в ней рф

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинская делегация не будет участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за участия в них России. Об этом в эфире телемарафона сообщили члены украинской делегации, народные депутаты Евгения Кравчук и Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Цитата

«Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами, относительно того, как вывести из кризиса ОБСЕ, по крайней мере, Парламентскую ассамблею. Также работаем вместе с украинской общиной над протестами возле территории, где будет проводиться заседание», – сообщила Кравчук.

Она добавила, что следующая Ассамблея будет проходить в Канаде, куда вряд ли допустят россиян и белорусов. Но до этого времени необходимо сделать все, чтобы летом в Ванкувере проголосовать за изменения и исключить возможность россии участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Общая позиция украинской делегации и украинской власти в том, что мы не можем почтить своим присутствием пропагандистские мероприятия. Мы должны использовать Парламентскую ассамблею, чтобы донести нашу позицию. На полях это сделать гораздо легче, чем когда мы будем в зале, даже протестуя и блокируя российские нарративы. Мы будем на каждом шагу подчеркивать необходимость реформы Парламентской ассамблеи ОБСЕ как структуры, которая должна не быть статистом в международном конфликте, а очень четко противодействовать агрессии и терроризму», – отметил Юрчишин.

Напомним

Австрию резко раскритиковали за выдачу виз, что позволит российским законодателям под санкциями посетить Венское собрание организации безопасности и сотрудничества в Европе.



