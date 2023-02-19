Сунак призвал НАТО завершить работу над гарантией безопасности для Украины до июля

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить работу над гарантией безопасности для Украины, когда лидеры Альянса встретятся на саммите в июле. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление премьера на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Сунак поддержал идею окончательного вступления Украины в НАТО, но настаивал на том, что до этого также должен быть разработан план обеспечения безопасности страны. Для этого встреча лидеров НАТО, которая состоится 11 и 12 июля в Литве, станет хорошей площадкой для завершения этого процесса

Британский премьер также призвал союзников прислать Украине больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны, чтобы отразить российское вторжение, потому что «война достигла “точки перелома” и Киев может получить решающее преимущество, если ему дадут правильное оружие».

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Альянс поддерживает будущее членство Украины, однако на сегодня первоочередной задачей является сдержать российскую агрессию и не допустить её продолжения.



