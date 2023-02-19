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Боррель: ЕС должен ускорить поставку вооружения Украине

Боррель: ЕС должен ускорить поставку вооружения Украине

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Первая задача Евросоюза – вооружить Украины. И необходимо ускорить этот процесс. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

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"Мы должны ускорить нашу военную поддержку. Первая задача – вооружить Украину. Все европейские лидеры вчера об этом говорили. Россия не должна победить в этой войне. Военная поддержка Украины должна быть ускорена, потому что Украина сейчас в критической ситуации", – отметил Боррель.

Он также подчеркнул, что работы остается очень много. Кроме того, Боррель уточнил, что в странах Ес подготовку пройдут 30 тысяч украинских военных.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, вооружение, война
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