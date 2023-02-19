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ЕС проведет экстренную встречу глав дипломатий и обороны в марте: на повестке дня будет Украина

ЕС проведет экстренную встречу глав дипломатий и обороны в марте: на повестке дня будет Украина

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6-7 марта. Основной целью встречи будет координация поставки дополнительного вооружения для Украины. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене, передает УНН.

Боррель призвал страны ускорить поставки вооружения Украине, подчеркнув, что россия не должна победить в войне.

Цитата

"Проблема поставки боеприпасов должна быть решена в течение недель. Она не может быть решена путем совместных закупок боеприпасов, поскольку заказы окажутся в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили. Мы должны использовать то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят запасы за счет совместных поставок. Этим должны заняться главы МИД и министры обороны. Экстренная встреча пройдет 6-7 марта, на ней мы предложим ускорить процесс, который уже идет", - сказал Боррель.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, вооружение
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