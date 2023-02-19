G7 объявила об усилении санкций и предостерегла третьи страны от военной помощи россии

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Представители стран G7, куда входят Германия, Франция, Великобритания, США, Канада, Италия и Япония, договорились об усилении санкций против России и третьих стран, которые помогают рф обходить санкции. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel, передает УНН.

Детали

В Мюнхене главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против россии и государств, которые материально поддерживают "незаконную войну" россии против Украины. Кроме того, будут введены санкции и против третьих стран, которые помогают россии обходить санкции. Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что третьим странам будет предложено прекратить поддержку российской армии и ее союзных войск, иначе они столкнутся с «высокими расходами».

С приближением первой годовщины вторжения России в Украину члены G7 подтвердили свою “непоколебимую солидарность” с Украиной и осудили российские нападения на украинских гражданских лиц и ключевые объекты инфраструктуры.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с коллегами из "Группы семи", где стороны обсудили всё, что нужно для победы Украины в 2023 году.



