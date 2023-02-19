Спекуляции отменяются: решение оставить Резникова на посту министра обороны исходило от Президента – Reuters

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам Reuters сообщил, что решение о том, что он и далее будет находиться на своем посту было принято Президентом Украины, передает УНН.

«Министр обороны Украины Алексей Резников, чье политическое будущее было предметом активных спекуляций, заявил в среду, что президент Владимир Зеленский попросил его остаться на своем нынешнем посту.

На вопрос в интервью Reuters, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы, он ответил: «Да, это было решение моего президента», - пишет Reuters.

При этом агентство отмечает, что сомнения касательно дальнейшего пребывания Резникова на посту возникли на фоне заявлений народных депутатов от «Слуг народа».

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«Юрист, который стал министром обороны всего за несколько месяцев до того, как Россия начала свое вторжение, оказался под давлением из-за коррупционного скандала, связанного с его министерством.

Резников сказал, что Зеленский попросил его остаться на посту министра обороны, но также обсудил его будущую важную роль в судебной тяжбе, чтобы обеспечить наказание за российские военные преступления. Резников сказал, что надеется, что эта роль появится после окончания войны», - говорится в статье.

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