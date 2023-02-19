До апреля Украина получит только 50 танков - СМИ

КИЕВ. 19 февраля. УНН. До апреля Украина получит лишь 50 танков, хотя западные партнеры анонсировали о предоставлении около 320 танков. Об этом сообщает издание The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Украина ожидает около 320 западных танков, однако на линии фронта до апреля будет лишь около 50. Издание отмечает, что такого количества танков недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в войне. И это вызывает беспокойство, поэтому партнеры Украины ставят своей целью передать Украине около 80 танков Leopard 2 в первой волне. Их разделят на два батальона – один из более старых модификаций, второй из более современных. Однако пока сомнительно, что цель будет достигнута полностью.

Также The Sunday Times пишет, что в Берлине не скрывают разочарования тем, что ряд стран Европы сначала анонсировали поставки "Леопардов" Украине, а затем поставили этот вопрос на паузу. Отвечая на вопрос, почему так долго шли переговоры о танках, канцлер Олаф Шольц заявил, что этот вопрос нужно задавать другим странам, которые "так сильно побудили меня действовать особым образом".

Напомним

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна планирует до конца марта поставить Украине боевые танки Leopard 2.



