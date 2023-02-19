Премьер-министр Италии Джоджия Мелони прибудет в Киев

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибудет в Киев во вторник, 21 февраля, и объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano, передает УНН.

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По данным издания, перед визитом в Украину Мелони планирует остановиться в Варшаве и провести переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В Киев Мелони прибудет для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы засвидетельствовать поддержку Италии и объявить о шестом пакете военной помощи. В частности, речь идет о совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP-T, который должен быть размещен в Украине весной.

Il Fatto Quotidiano также отмечает, что Италия не будет передавать Украине танки, потому что “не имеет их в достаточном количестве”. Не будет говориться и об отправке истребителей F-16.

Напомним

На этой неделе Италия и Франция объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.