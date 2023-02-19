Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7380

Премьер-министр Италии Джоджия Мелони прибудет в Киев

Премьер-министр Италии Джоджия Мелони прибудет в Киев

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибудет в Киев во вторник, 21 февраля, и объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano, передает УНН.

Детали

По данным издания, перед визитом в Украину Мелони планирует остановиться в Варшаве и провести переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В Киев Мелони прибудет для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы засвидетельствовать поддержку Италии и объявить о шестом пакете военной помощи. В частности, речь идет о совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP-T, который должен быть размещен в Украине весной.

Il Fatto Quotidiano также отмечает, что Италия не будет передавать Украине танки, потому что “не имеет их в достаточном количестве”. Не будет говориться и об отправке истребителей F-16.

Напомним

На этой неделе Италия и Франция объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.