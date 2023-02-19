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Боррель: это обяжет нас изменить наши правила, но Украина будет в ЕС

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина принадлежит к семье ЕС и будет членом Евросоюза, заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время конференции по безопасности в Мюнхене, передает УНН.

Цитата

“Украина принадлежит к семье ЕС и будет членом Евросоюза. Точно. После всего, что произошло, после бомбардировок и убийств россией. Будущее Украины в ЕС. Это обяжет нас поменять наши процедурные правила. Это изменит размер и разнообразие Европы. Поскольку если Украина станет членом, то многие балканские страны захотят также”, — сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что Украина — часть европейской семьи, а вступление в ЕС — оформит это институционально. В то же время он добавил, что Украина должна выполнить домашнее задание и выразил надежду, что страна быстро справится с реформами.

“И мы подготовимся, чтобы принять Украину к нам”, — добавил Боррель.

Напомним

Главы дипломатических ведомств и министерств обороны планируют в начале марта провести встречу для обсуждения ускорения поставок боеприпасов Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, евроинтеграция
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