"Отстаньте от нас" - Зеленская рассказала, что бы сказала путину

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью южнокорейской телекомпании Channel A. На вопрос, что бы она сказала путину, Зеленская отметила, что не хотела бы с ним встретиться, а в отправке месседжей нет смысла, ведь российское руководство на это не обращает внимания, передает УНН.

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"Я бы никогда не хотела встретиться с этим человеком. Мне кажется, любой, к кому пришли убивать, не хочет встречаться с человеком, который дал такой приказ. Поэтому я даже не могу представить, что бы я ему сказала. Мне кажется, единственный месседж от украинцев “отстаньте от нас”. Мы не хотим посылать никаких месседжей. Особенно потому, что они не будут восприняты, им не нужны наши месседжи, им все равно, на то, что мы думаем, все равно на мнение мира о том, что они делают", – рассказала Зеленская.

Также она добавила, что Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке и продолжении мировой помощи нашей стране.

"Чтобы дать отпор, надо иметь оружие. Иначе можно погибнуть. А еще нам нужна помощь, чтобы восстановить человеческий капитал, инфраструктуру, дома, школы, садики, потому что война – это не только линия фронта, это и экономический кризис, и гуманитарная катастрофа. Думаю, что каждый, кто хочет помочь, найдет для себя такую возможность", – отметила первая леди.

Напомним

Первая Леди Украины Елена Зеленская предположила, что так называемая усталость мира от Украины может быть информационной кампанией россии. Об этом она рассказала во время пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.