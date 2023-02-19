рф может усилить ядерный шантаж с целью сорвать визит Байдна в Европу - разведка

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В рф начинают масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита в Европу Президента США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Детали

По данным разведки, в настоящее время подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

"В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления вс рф "Монолит".

В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению", - говорится в сообщении.

По данным разведки, также на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства рф, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

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Дополнение

Президент Байден планирует посетить Польшу с 20 по 22 февраля.

Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.