"У всех была тихая надежда, что россия не осуществит эту атаку" - Дуда о событиях перед полномасштабным вторжением

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Польша знала о возможной попытке россии оккупировать Украину, однако была надежда, что рф не осуществит атаку. Об этом в интервью рассказал президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

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"Я боюсь, что ничего нельзя было сделать, особенно в тот момент, когда война фактически должна была начаться. Россияне накапливали военные подразделения в течение длительного времени. У нас была информация, что их количество уже превышало 150 тысяч, они медленно приближались к 200 тысячам российских войск, сосредоточенных вокруг границ Украины. Мы ожидали, что произойдет какая-то форма агрессии, что будет попытка оккупировать всю Украину. У всех была тихая надежда, что россия не осуществит эту атаку", – сообщил Дуда.

Он добавил, что осенью 2021 года, когда польская граница подверглась гибридной атаке в виде выталкивания групп мигрантов, власти страны начали осознавать приближение опасности.

"С тех пор мы начали ускоренный процесс модернизации наших вооруженных сил. Мы уже давно увеличивали расходы на оборону, но этот процесс интенсифицировался. Прежде всего, мы решили решительно защищать границу, чтобы показать, что мы сплочены, готовы и что это не означает, что мы недооцениваем опасность. Оказалось, что это было правильное решение. В общем, мы находимся в повышенной боевой готовности и именно белорусская гибридная атака мигрантов на нашу границу, несомненно согласованная с кремлем, была для нас четким сигналом, что становится горячо", – рассказал Дуда.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда собирается во время встречи с президентом США Джо Байденом убедить его увеличить количество солдат и техники в Польше.