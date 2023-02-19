"Была мысль, что я вижу его в последний раз" - Дуда о встрече с Зеленским в канун российского вторжения

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Своим визитом в Киев 23 февраля 2022 года, в канун полномасштабного вторжения россии, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа хотели выразить поддержку Украине. Об этом президент Польши рассказал в интервью, передает УНН.

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«Мы поехали в Киев 23 февраля с президентом Гитаносом Науседой для того, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину и президента Владимира Зеленского. Была мысль, признаюсь, что я вижу его возможно в последний раз. Мы прощались и меня пробрало до мурашек, когда он сам сказал, что это может быть наша последняя встреча. Очень трогательно для меня было, когда мы снова увиделись в апреле. Тогда мы боялись, потому что он сказал нам, что не уедет из Киева, не покинет Украину и будет здесь до конца. Никто не знал, что произойдет, никто не знал, какими будут масштабы российской агрессии, поэтому наши опасения были действительно большими. Однако, мы хотели быть с ним рядом в тот момент. Мы все время с Украиной и я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским», – рассказал Дуда.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что знал о возможной попытке россии оккупировать Украину, однако была надежда, что рф не осуществит атаку.