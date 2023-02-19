Дуда объяснил, почему Польша отказывается предоставить Украине самолеты

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сейчас на вооружении Польши находятся советские самолеты МиГ-29 и 48 самолетов F-16, которых пока не хватает самой стране. Хотя решение об отказе было сложным. Об этом в интервью рассказал президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

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«Конечно, это нелегкое решение для нас. Мы не являемся страной, которая является потентатом, когда речь идет о ВВС, особенно когда речь идет о самолетах. У нас все еще есть некоторые самолеты с советских времен, которые куплены у СССР или у Германии. Мы получили партию МиГ-29 за символические средства, это были современные самолеты по тогдашним меркам. Сегодня некоторые из этих самолетов все еще находятся на вооружении польской армии. Но кроме них у нас еще есть F-16, которые мы купили у США в рамках модернизации польских ВВС. Этих самолетов всего 48, не так много. На одном американском авианосце – 100 самолетов. Так что для потенциала нашей страны это немного», – рассказал Дуда.

Сейчас Польша заказала из США две эскадрильи самолетов F-35 и современные истребители FA-50 из Южной Кореи. Ожидается, что эти самолеты будут поставлены в Польшу в конце этого года.

«Но это будущее. Сегодня факты таковы, что нам не хватает современных самолетов F-16, которые прекрасно защищают наше воздушное пространство, а также позволяют нам выполнять миссию воздушного патрулирования в других странах Альянса. Поэтому отказ от любых из этих самолетов – очень противоречивое и серьезное решение. Особенно учитывая то, что они требуют значительных средств на техническое обслуживание», – отметил Дуда.

Напомним

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