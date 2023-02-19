Выборы в Антикорсовет Минобороны будут проходить через открытое онлайн-голосование, участие могут принять все - Резников
Алексей Резников
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Выборы членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины будут проходить путем открытого электронного голосования на площадке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Алексей Резников, передает УНН.
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"Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, которые используются в этой системе.
Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикоррупционного совета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", - написал Резников.
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Министр также провел консультации с председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым о проведении открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.
"Детали уже потом. И конечно, я хочу поблагодарить членов инициативной рабочей группы за ту активную работу, которую они проводят для подготовки положения будущего Антикоррупционного совета. Дальше будет", - резюмировал Резников.
Напомним
Резников сообщил, что к работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций.
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