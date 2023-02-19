рф блокирует ротацию персонала МАГАТЭ и милитаризирует ЗАЭС. В МИД призвали к немедленному расширению санкций

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает блокирование российской федерацией ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, передает УНН.

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Как сообщили в МИД, российские оккупационные войска также продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"рф грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от россии немедленно вывести военную технику и российский персонал с ЗАЭС.

Если россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что Москва должна немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безотлагательное безопасное перемещение по временно оккупированным территориям Украины к Запорожской АЭС.

"Продолжающиеся преступления рф против гражданских ядерных объектов в Украине, включая оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни международных экспертов, требуют безотлагательной международной реакции.

Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики россии. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с рф в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий россии в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

В МИД рассчитывают на активные действенные усилия Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям рф.

"Единственным возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе является немедленный вывод военного и гражданского персонала рф с ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины", - резюмировали в ведомстве.

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