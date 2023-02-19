Оборонное сотрудничество и приближение мира: Зеленский поговорил с Макроном

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла об оборонном сотрудничестве и приближении мира, передает УНН.

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"Продолжил дружеский диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности, по реализации нашей десятишаговой Формулы Мира", - написал Зеленский в Telegram.

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Напомним

В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников после визита в Париж выразил благодарность Франции за предоставленную военную помощь для борьбы с российской агрессией. В частности, за предоставление AMX-10 и Caesar.