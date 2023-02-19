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Зеленский ввел санкции против 333 россиян и Московской биржи

Зеленский ввел санкции против 333 россиян и Московской биржи

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал очередной указ о введении санкций в отношении 333 граждан рф и Московской биржи, передает УНН.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"... Поддержать внесенные Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе №82/2023.

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В списке перечислены члены наблюдательных советов и руководители российских банков. Санкции вводятся сроком на десять лет.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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