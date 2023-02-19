КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате, передает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Детали

Зеленский провел заседание Ставки в новом формате, расширенном. Докладывали и Главнокомандующий, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно с передовой.

“Мы выравниваем ситуацию, делаем всё, чтобы подготовить наши действия, запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу. А также то, что делается сейчас, в эти дни, на передовой”, — сказал Зеленский.

Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент — на мобилизации, конкретной ситуации, том, как и что осуществляется.

Президент заслушал детальные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, по каждому самому горячему направлению.

Бахмутское направление, ОСУВ “Хортица” — был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил у врага.

Угледарское направление, ОТУ “Донецк” — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим россии чрезвычайно ощутимые потери, сказал Зеленский.

“Еще раз и еще раз повторяю: чем больше россия потеряет именно там, именно на Донбассе — Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, то быстрее сможем завершить эту войну победой Украины”, — сказал президент.

Он также заслушал доклад о ситуации на юге. В частности, Одесское направление — докладывал генерал Гнатов.

“Ситуация без изменений, контролируем все возможные перспективы”, — подчеркнул глава государства.

ОСУВ “Таврия” — докладывал генерал Тарнавский о конкретных результатах защиты.

Цитата

“Спасибо всем нашим воинам, кто бережет Запорожье и все это направление! Обязательно — Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем. Как и по всей северной границе. Был доклад министра внутренних дел по формированию новых бригад „Гвардии наступления“. Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и надо мотивировать людей. И такой формат работы — как на Ставке, так и в информировании по управлению обороной — буду поддерживать. Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем. Конечно, военные вопросы, детали действий разведки — это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение — ощущение, что Украина движется к своим целям. Доклад по этому поводу сделали Буданов, Малыш, Литвиненко", - сообщил Зеленский.