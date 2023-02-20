Новый премьер-министр Молдовы заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российские войска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tv8.md.

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"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было бы очень трудно напасть на нас", – сказал он.

Детали

Речан призвал соотечественников не игнорировать тот факт, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

По его словам, "левый берег Днестра (непризнанное Приднестровье. – Ред.) должен быть демилитаризован путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей".

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", – заявил он и добавил, что в Молдове идет гибридная война, москва пытается захватить демократические процессы и изменить европейский курс страны.

Добавим

Речан стал новым главой молдавского правительства 16 февраля.

Напомним

Летом Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина решительно ответит в случае нападения российских сил с территории непризнанной ПМР.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье.