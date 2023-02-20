Зеленский: Макрон зря тратит время на разговоры с путиным

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон зря тратит время на общение с президентом россии владимиром путиным, этот диалог будет бесполезным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

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Зеленский отвечая на вопрос, согласен ли он с предложением Макрона оставить открытой возможность вести диалог с путиным, отметил: "Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение россии. Если они решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, то мы ничего не можем с этим сделать, это их дело – сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция хочет увидеть поражение российских захватчиков в Украине, но не разгром рф.