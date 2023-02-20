Если Китай предоставит оружие россии, он пересечет "красную линию" - постпред США в ООН

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Китай пересечет "красную линию", если одобрит решение о предоставлении россии летальной военной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в интервью CNN.

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“Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны чётко осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы “красной линией”, — сказала она.

Также Томас-Гринфилд отметила, что США рассматривают Китай как противника и готовы конкурировать с им и, когда это необходимо, противостоять.

"Это то, что мы делаем и будем продолжать делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане, — добавила она.

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