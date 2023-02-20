Сегодня мы не видим, чтобы Китай передавал оружие рф - Зеленский

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай не будет предоставлять оружие рф для использования в войне против Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

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“Я лично обращался к руководству Китая по прямым и публичным каналам с просьбой не оказывать никакой поддержки россиянам в этой войне. И надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, иначе мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают”, — сказал президент Украины.

На вопрос, происходят ли поставки в россию китайского оружия, Зеленский ответил: “Сегодня мы этого не видим”.

Глава государства сказал, что отношения Украины с Китаем всегда были очень хорошими.

“У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись”, — подчеркнул он.

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