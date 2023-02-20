СМИ: глава МИД беларуси макей мог совершить самоубийство

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Причиной смерти министра иностранных дел беларуси владимира макея могло быть самоубийство, сообщает “Наша Ніва”, передает УНН.

Детали

Журналисты ссылаются на четыре независимых источника из сферы медицины и госуправления.

Как известно, глава МИД беларуси владимир макей скоропостижно скончался 26 ноября прошлого года. Причину смерти тогда не указывали.

Издание пишет, что последние годы жизни макея сопровождались политическими и личными драмами.

“Он болезненно переживал крах курса, который проводил, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным. Министр также знал, что администрация лидера белорусского режима александра лукашенко начала искать кандидатов на его место”, — говорится в сообщении.

В день гибели министр вернулся домой в Дрозды один, тогда как в другой квартире остались его жена и младший сын. Первым мертвого макея нашел старший сын, который поехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с макеем по телефону. Собеседники издания не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Справка

владимир владимирович макей возглавил МИД беларуси с 20 августа 2012 года.