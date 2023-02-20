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Страны ЕС могут договориться о закупках боеприпасов для Украины в марте - Bloomberg

Страны ЕС могут договориться о закупках боеприпасов для Украины в марте - Bloomberg

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министры ЕС могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в марте 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

СМИ ранее писали, что вопрос о совместных закупках главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить на встрече в Брюсселе в понедельник.

О новых возможных сроках сообщает Bloomberg, подчеркивая, что окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран блока, которая пройдет в марте.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности анонсировал, что внеочередное заседание состоится 6-7 марта.

Издание также добавляет, что в целом министры обороны ЕС положительно оценили перспективы совместных закупок боеприпасов для Украины. В частности, такую идею поддержали Нидерланды и Румыния.

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Источник: УНН
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