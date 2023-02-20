"Рабов в рай не пускают - смысл украинского толкования свободы" - Зеленский записал обращение ко Дню Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении ко Дню Героев Небесной Сотни отметил, что нет сомнения, что украинцы отстоят свою свободу. Об этом информирует УНН.

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«Украинцы знают, как это бороться и защищать собственную свободу. В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность. Наступает время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: “Украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве, в своей Украине, которая непременно сохранится и которая непременно сохранит свободу”.

Спустя 9 лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается. За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают – это смысл украинского толкования свободы. Это причинуа почему на нашей земле врага не останется», – заявил Зеленский.

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Справочно

В Украине 20 февраля отмечается день памяти украинцев, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства – Героев Небесной Сотни.