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Резников: мы продолжаем работу над реформами, не дожидаясь окончания войны

Резников: мы продолжаем работу над реформами, не дожидаясь окончания войны

Алексей Резников

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes рассказал, что реформы продвигаются, не смотря на войну. В частности, вносятся изменения в законодательство для большей открытости Министерства, но с учетом безопасности, сообщает УНН.

Детали

Министр напомнил, что возглавил Минобороны за три месяца до начала полномасштабного вторжения и планировал заниматься его реформированием, в частности, обновить систему снабжения, обеспечения военнослужащих жильем, но война затормозила эти процессы и усложнила коммуникацию с обществом – ведь многие детали приходилось держать в секрете. Сейчас ситуация изменилась, и в министерстве начали внедряться реформы.

Цитата

«Мы немного меняем законодательство, что обеспечит прозрачность во время войны без ущерба для безопасности. Я готов возглавить эту работу, даже до окончания войны, и хотел бы продолжить работу над реформами, чтобы избавиться от всего постсоветского: создать систему общественного контроля и образовательные реформы, привлечь внешнюю экспертизу. Когда мы закончим эту войну, у нас будет фора и будет легче», - отметил министр.

Резников подчеркнул, что украинское правительство работает стабильно, а отдельные увольнения заместителей министров не являются «титаническими изменениями».

Он также рассказал, что вся его семья – жена, дети, внуки – находятся в Киеве.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, реформы, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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