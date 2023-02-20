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В Киев прибыла израильская парламентская делегация

В Киев прибыла израильская парламентская делегация

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киев сегодня прибыла израильская парламентская делегация во главе с председателем комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном", - сказал Корнийчук.

По его словам, визит делегации Кнессета в Украину через несколько дней после визита главы МИД Эли Коэна свидетельствует о том, что в израильском политикуме "услышали американских коллег, которые не удовлетворены уровнем сотрудничества Израиля с Украиной".

Дополнение

16 февраля глава МИД Израиля впервые с начала вторжения прибыл в Киев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве сообщал, что его страна поможет Киеву с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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