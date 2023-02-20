Консультации по получению самолетов ведутся - Резников

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Консультации по получению самолетов ведутся, в частности с министрами обороны стран-партнеров. Решение будет объявлено, когда будет четко понятно, какая основная авиационная платформа будет базовой. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона и заверил, что Украина получит в результате самолеты, передает корреспондент УНН.

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«Я составил себе такой виш-лист, перечень потребностей, конечно, с экспертами, военными, и в нем было очень много важного. В нем была сначала артиллерия 155 калибра, потом MLRS – это система залпового огня, в том числе и HIMARS, в том числе бронированные машины класса Bradley, Marder, Stryker и так далее. В том числе тяжелые танки, в том числе противокорабельные комплексы и, конечно, самолеты. И системы ПВО, такие как NASAMS, IRIS-T, Patriot и так далее. Мы все это уже имеем. На всем этом мы либо уже воюем, либо учимся, как Patriot, и скоро начнем защищать наше небо», - рассказал Резников.

По его словам, самолеты, по сути, это уже завершение этого перечня.

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«Самолет любой – это авиационная платформа, которая очень сложная, очень требует особого внимания, пристального внимания, обслуживания, аэродромной системы, сети и подготовки летчиков, подготовки техники, инженеров, подготовки диспетчеров, взаимодействий. То есть, это платформа, которая способна в себе нести определенный вид ракет, радаров, авионики, которой нужно уметь пользоваться. Поэтому я точно не просто думаю, а точно знаю, что у нас будут современные самолеты, но наши партнеры абсолютно разумно и прагматично подходят к принятию решения дать нам какое-то оружие. Они сначала оценивают свои запасы на складах, могут ли они нам дать, в каком количестве, исправном состоянии тот или иной вид оружия так, чтобы не снизился уровень боеспособности их Вооруженных сил», - сказал Резников.

Он пояснил, что далее они оценивают возможности по обеспечению частями и другими вещами для обслуживания, условно говоря, маслами и так далее. Далее они оценивают возможность привлечь и от других партнеров стран точно такой вид оружия, затем оценивают способность обучить их инструкторами украинские войска, в какой промежуток времени, и плюс они оценивают финансовые затраты своих бюджетов и политические риски, потому что в их странах есть не все проукраинские, есть и пророссийские настроения.

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По его словам, когда напротив этих пунктов ставят плюсы, то тогда принимается политическое решение о передаче того или иного оружия.

«То же самое было с артиллерией 155 калибра. Мы говорили об этом в марте, а получили первые в мае, мы говорили в марте-апреле о MLRS и HIMARS, а получили их в середине лета, мы говорили о танках уже давно, и только прошлый Рамштайн, по сути, был прорывным по переходу танковой инициативы в статус танковой коалиции. То же самое сейчас происходит по самолетам, я могу вас заверить, что консультации ведутся. Они ведутся Президентом Украины на его уровне, они ведутся мной с министрами обороны наших стран-партнеров, моими членами команды на техническом уровне, и военными нашими и представителями Генштаба, инженерами. Вопрос, когда будет объявлено решение, а оно будет объявлено, когда будет ясно понятно, какая основная авиационная платформа будет базовой. Потому какой будет самолет, время покажет. Наши пилоты готовы учиться на всем... Но самолеты будут», - рассказал Резников.