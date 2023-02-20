В МИД анонсировали "сюрприз": накануне годовщины вторжения рф важно увидеть "главных партнеров" в Киеве

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что накануне годовщины вторжения РФ важно увидеть "главных партнеров" в Киеве, анонсировав "сюрприз". Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя предположение ведущего о приезде в Киев американских чиновников очень высокого уровня, пишет УНН.

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"Давайте, мы пока сохраним эту интригу, и не будем забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, которую мы видели, но так же и еще большую помощь и так же присутствие наших важных главных партнеров в Киеве. Давайте подождем, осталось совсем недолго", - сказал замглавы МИД.

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