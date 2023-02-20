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Politico: в США искали способы, как тайно переправить Байдена через границу в Украине

Politico: в США искали способы, как тайно переправить Байдена через границу в Украине

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По данным издания Politico, помощники президента США Джо Байдена рассматривали возможность тайного пересечения границы, но поездка президента США в Украину была «почти исключена», передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что президент Джо Байден направляется в Европу на этой неделе. Он отметит годовщину войны, осудив вторжение владимира путина в Украину и публично заявив, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев до последних моментов конфликта, пишет издание.

"Поездка Байдена в Польшу состоится всего за несколько дней до первой годовщины российского вторжения, даты, которую, по мнению многих военных аналитиков, путин, любящий символизм, может отметить демонстрацией силы. Помощники пытались тайно переправить Байдена через границу в Украине, но поездку почти исключили", - пишет издание.

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Источник: УНН
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