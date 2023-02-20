Новости: Политика
20 февраля 2023, 11:58 • Анна Мурашко • 21150
Президент США Байден в Киеве
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Это подтверждает, в частности, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс в Twitter, передает УНН.
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"Визит Президента США Джо Байдена и сирены воздушной тревоги. И это только утро понедельника в Киеве", - написала Симмонс.
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Также о визите Байдена в Киев сообщает "Суспільне". "Президент США Байден прибыл в Киев", - сообщает общественный вещатель.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором под звуки воздушной тревоги Байден в Киеве почтил память погибших защитников Украины.
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Источник: УНН
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