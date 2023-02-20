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Зеленский приветствует Байдена в Киеве: чрезвычайно важное проявление поддержки

Зеленский приветствует Байдена в Киеве: чрезвычайно важное проявление поддержки

Джо Байден и Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки, пишет УНН.

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"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - отметил Зеленский в соцсетях.

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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