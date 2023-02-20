Байден: сегодня я в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую преданность суверенитету и территориальной целостности Украины

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что сегодня находится в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и что поддержка Украины будет продолжаться, пишет УНН.

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"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с Президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Байден в Twitter.

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Президент США подчеркнул, что "когда путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слабая, а Запад разделен". "Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", - подчеркнул Байден.

"За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, предоставляя беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжаться", - подчеркнул президент США.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения РФ почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.