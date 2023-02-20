Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в размере полмиллиарда долларов во время необъявленного визита в Украину в понедельник, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Байден в совместном выступлении с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что пакет будет включать больше военной техники, в частности артиллерийские боеприпасы, больше "javelin" и гаубиц.

Зеленский сказал, что он и Байден говорили об "оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось".

В своем выступлении Байден рассказал о стойкости украинского сопротивления. "Через год стоит Киев. А Украина стоит. Демократия стоит", - сказал Байден.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения пф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.