Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 -0,2669 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12045

Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов

Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов

Джо Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в размере полмиллиарда долларов во время необъявленного визита в Украину в понедельник, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Байден в совместном выступлении с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что пакет будет включать больше военной техники, в частности артиллерийские боеприпасы, больше "javelin" и гаубиц.

Зеленский сказал, что он и Байден говорили об "оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось".

В своем выступлении Байден рассказал о стойкости украинского сопротивления. "Через год стоит Киев. А Украина стоит. Демократия стоит", - сказал Байден.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения пф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Джо Байден, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.