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Байден анонсировал новые санкции против россии

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден во время визита в Киев сегодня, 20 февраля, анонсирует дополнительные санкции против российской элиты, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, пишет УНН.

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"Я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний", связанных с "российской военной машиной", сказал Байден и добавил: "За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Джо Байден
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