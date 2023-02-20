Зеленский назвал темы переговоров с президентом США в Киеве

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в нашу страну с визитом впервые с начала полномасштабного российского вторжения и заявил, что будет говорить с американским лидером о ситуации на фронте и что нужно сделать, чтобы остановить войну, сообщает Офис Президента, пишет УНН.

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Президент Украины отметил, что "будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена".

«Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как победить в этом году», – рассказал он.

Со своей стороны Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которое демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

«Я думаю, что было бы критически важным не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии», – отметил лидер США.

Детали

Глава Украинского государства встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы.

После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Зеленский отметил, что визит Байдена является чрезвычайно важным сигналом поддержки для Украины и украинцев. «Большое вам спасибо, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины», – сказал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что лично Байден и все американское общество с самого начала развязанной россией полномасштабной войны были вместе с Украиной. «Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса», – отметил Зеленский.

Президент США отметил, что рад снова посетить Киев.

«Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя когда-либо в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии», – отметил Джозеф Байден.

Он также передал приветствие от членов Конгресса. По словам Байдена, на них произвело сильное впечатление недавнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.

Президент США рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут наиболее эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения РФ почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.