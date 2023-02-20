"Этот разговор приближает общую победу в этой войне" - Зеленский о переговорах с Байденом

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне". Об этом он сказал по итогам встречи сегодня в Киеве, пишет УНН.

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"Мы провели переговоры с господином президентом США в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот год, 2023-й, стал годом победы", - отметил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что "эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очисткой всей украинской земли от оккупации россии и твердыми гарантиями долговременной безопасности".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.