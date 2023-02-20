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Около 700 танков и не только: Байден рассказал о помощи Запада Украине

Около 700 танков и не только: Байден рассказал о помощи Запада Украине

КИЕВ. 20 февраля. УНН. США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и другого для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНН.

Цитата

“Вместе (с партнерами – ред.) мы взяли на себя обязательства относительно около 700 танков, тысячи бронированных машин, одной тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых ракетных систем, противокорабельных систем и систем противовоздушной обороны – все для защиты Украины. И это без учета полмиллиарда долларов", которые анонсируют "сегодня и завтра”, сказал Байден.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, танки, Джо Байден, помощь
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