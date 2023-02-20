США и Украина скоординировали дальнейшее давление на россию - Зеленский

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украина и США скоординировали дальнейшее давление на россию. Также происходит работа с усилением санкций, как на двустороннем уровне, так и в рамках G7. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«Мы скоординировали дальнейшее давление на государство-террориста, работаем вместе с усилением санкций, как на двустороннем уровне, так и в рамках «Группы семи». Это также очень важно. Фактически имеем общий взгляд на содержание многих пунктов нашей формулы мира и ее элементы безопасности», - рассказал Зеленский.

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходило на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне".