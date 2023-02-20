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Зеленский с Байденом проговорили вопрос дальнобойного оружия

Зеленский с Байденом проговорили вопрос дальнобойного оружия

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Украину является важнейшим в истории украинско-американских отношений. Стороны проговорили сегодня в частности вопрос дальнобойного оружия. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Байденом в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы постоянно находимся на связи с президентом (США Джо Байденом – ред.) с первых минут полномасштабной войны, и этот первый визит за 15 лет президента США в Украину является важнейшим визитом за всю историю украинско-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период – самый сложный период, когда наше государство бьется за свободу и свободу всех европейцев и всех людей свободного мира», - сказал Зеленский.

По его словам, традиционно переговоры были содержательными и важными.

«Проговорили сегодня также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину», - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне".

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, военная помощь, война, Джо Байден, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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