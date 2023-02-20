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"Четкий сигнал на болота" - Кулеба о визите Байдена в Киев

"Четкий сигнал на болота" - Кулеба о визите Байдена в Киев

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев стал "четким сигналом на болота", и сообщил, что разговором довольны оба лидера. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу главы внешнеполитического ведомства в Facebook.

Цитата

"Завершили исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера - максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он совершен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота - вас никто не боится!" - резюмировал Кулеба.

Детали

Кроме этого, глава МИД рассказал, что в течение следующих дней совершит командировку в Брюссель, где 21 февраля состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

Также, в Гааге он примет участие в переговорах по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС и участие в мероприятиях по случаю года полномасштабного вторжения. Далее, министр сообщил, что отправится в Нью-Йорк. 

"Нью-Йорк: Генассамблея, Совет Безопасности, встречи. Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формулу мира Зеленского, а также другие важные решения", - отметил Кулеба.

Напомним

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне".

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Россия, Украина, визит, война, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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