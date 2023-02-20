В ООН на этой неделе внесут резолюцию в поддержку мира в Украине - Зеленский

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Уже на этой неделе в Нью-Йорке на рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«Уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с США почти с 60 другими государствами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи резолюцию в поддержку мира в Украине, и накануне 24 февраля утверждение этой резолюции будет лучшим свидетельством, мощным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованных правил», - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Украина будет настаивать на создании международного специального трибунала для рф.

Дополнение

Генеральная ассамблея ООН накануне первой годовщины вторжения россии планирует принять резолюцию о суверенитете и целостности Украины.

Германия продвигает резолюцию Генеральной ассамблеи ООН к годовщине вторжения рф в Украину 24 февраля.