На заседаниях "Рамштайн" вопрос о переговорах с рф не обсуждается - Резников

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" никакие политические вопросы, в том числе относительно переговоров с рф, не обсуждаются. Все понимают, что Украине нужно идти в контрнаступление. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«На самом деле, я могу вас заверить, что во время заседаний "Рамштайн" никакие политические вопросы, в том числе относительно переговоров, не обсуждаются. От слова вообще. Обсуждается помощь Украине оружием, запуск их системы военно-промышленного комплекса, чтобы они производили снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы пополнить наши возможности. И все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление, все понимают, что нам нужно остановить россиян, и все понимают, что нам нужно освободить наши временно оккупированные территории», - рассказал Резников.

Детали

Министр отметил, что согласен с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли что, россия не достигнет своей цели на поле боя.

«Я могу согласиться с господином Марком Милли в части, когда он говорит, что россия не достигнет своей цели на поле боя, потому что цель россии – это уничтожение Украины», - сказал Резников.

Дополнение

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее заявлял, что война россии против Украины закончится за столом переговоров и ни одна сторона не достигнет своих военных целей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с россией можно начинать только с вопроса о территориальной целостности Украины, которая должна быть полностью восстановлена.