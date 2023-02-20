ЕС запускает проект поддержки Украины в сфере диджитал и выделяет 17,4 млн евро

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Европейский Союз выделяет 17,4 миллиона евро на цифровизацию и запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA), информирует УНН со ссылкой на сайт Кабинета Министров Украины.

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"Команда Минцифры строит самое удобное цифровое государство в мире с точки зрения получения услуг. Одна из главных целей — цифровизировать 100% государственных услуг... Параллельно с запуском онлайн-услуг работаем над улучшением обмена данными между реестрами и взаимным признанием украинской цифровой идентичности. Спасибо ЕС за поддержку в этих направлениях. Вместе мы сможем ускорить цифровую трансформацию Украины", - заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Детали

Отмечается, что ЕС определил 4 направления, на которые направлено финансирование: развитие цифровых услуг и приложения Дия; совершенствование обмена данными между реестрами и госучреждениями; развитие инфраструктуры электронной идентификации в соответствии с регламентом eIDAS; развитие системы электронного управления, что позволит прозрачно рассматривать уголовные дела.

Команда Минцифры будет внедрять проект вместе с европейскими партнерами из Эстонской академии электронного управления. Сообщается, что Академия уже 12 лет сотрудничает с украинским госсектором, среди совместных проектов – EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA и "Поддержка ЕС в укреплении кибербезопасности Украины". Сейчас эстонцы внедряют в Украине четыре проекта с общим бюджетом 41 миллион евро.

"Наша команда рада продолжать совместные усилия с Европейским Союзом и Министерством цифровой трансформации Украины, чтобы сделать Украину одним из самых цифровых обществ в мире. Благодаря новому проекту мы надеемся сделать взаимодействие украинцев с государством быстрее, комфортнее и прозрачнее", – сообщил исполнительный директор Академии электронного управления Ханнес Асток.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы распространили документы через приложение "Дія" более 10 миллионов раз.