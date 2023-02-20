Президент США Байден покинул Киев - СМИ

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул Киев после внезапного визита, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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“Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем 5-часового визита, заверив Украину в мировой поддержке”, – говорится в сообщении.

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Президент США Джо Байден сегодня утром прибыл в Киев. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита состоялось на фоне воздушной тревоги по Украине.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя прибытие американского лидера Джо Байдена в Киев, отметил, что его визит является "стратегическим" и решит "немало вопросов".



На совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Байден заявил, что США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и прочего для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.