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Президент США Байден покинул Киев - СМИ

Президент США Байден покинул Киев - СМИ

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул Киев после внезапного визита, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Цитата

“Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем 5-часового визита, заверив Украину в мировой поддержке”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Президент США Джо Байден сегодня утром прибыл в Киев. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита состоялось на фоне воздушной тревоги по Украине.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя прибытие американского лидера Джо Байдена в Киев, отметил, что его визит является "стратегическим" и решит "немало вопросов".

На совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Байден заявил, что США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и прочего для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
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