Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 -0,2669 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10320

путин продолжает совершать ошибки - Байден

путин продолжает совершать ошибки - Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не знает, на что надеется российский диктатор владимир путин, и добавил, что тот продолжает совершать ошибки. Об этом Байден заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы побеждаете. Несмотря на другие мнения или прогнозы, вы побеждаете, вы продолжаете это делать. путин рассчитывал на то, что мы не сможем обеспечить единство стран-членов НАТО, что мы не сможем обеспечить единство стран в помощи Украине. Он надеялся, что такое единство не продлится. Вообще не знаю, на что он (путин – ред.) надеется. Он продолжает делать ошибки. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе», - сказал Байден.

Дополнение

Reuters писало, что российский диктатор владимир путин рассматривает войну в Украине как переломный момент, когда россия "наконец-то противостояла" Западу. В то же время некоторые представители российской элиты опасаются, что он привел свою страну к длительному и безрезультатному истощению человеческих жизней и ресурсов.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.