путин продолжает совершать ошибки - Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не знает, на что надеется российский диктатор владимир путин, и добавил, что тот продолжает совершать ошибки. Об этом Байден заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы побеждаете. Несмотря на другие мнения или прогнозы, вы побеждаете, вы продолжаете это делать. путин рассчитывал на то, что мы не сможем обеспечить единство стран-членов НАТО, что мы не сможем обеспечить единство стран в помощи Украине. Он надеялся, что такое единство не продлится. Вообще не знаю, на что он (путин – ред.) надеется. Он продолжает делать ошибки. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе», - сказал Байден.

Дополнение

Reuters писало, что российский диктатор владимир путин рассматривает войну в Украине как переломный момент, когда россия "наконец-то противостояла" Западу. В то же время некоторые представители российской элиты опасаются, что он привел свою страну к длительному и безрезультатному истощению человеческих жизней и ресурсов.