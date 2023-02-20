США объявят новые санкции против россии - Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. США планируют на этой неделе объявить о новых санкциях против россии. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНН.

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"Позже на этой неделе мы объявим о новых санкциях (против россии – ред.)", - сказал Байден.

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Сегодня Байден также заявлял, что США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и прочего для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев стал "четким сигналом на болота", и сообщил, что разговором довольны оба лидера.